Polizei sucht weiterhin nach dem Juwelier-Einbrecher

Knapp sieben Wochen, nachdem ein unbekannter Mann mit einem gestohlenen Radlader die Scheiben eines Juweliergeschäfts in der Wilhelmstraße eingerammt hat, um vermeintlich wertvollen Schmuck zu erbeuten, sucht die Polizei weiterhin nach dem Einbrecher. Mit einem erneuten Zeugenaufruf richtet sie sich an Menschen, denen die gestohlenen Ketten und Ringe zwischenzeitlich aufgefallen oder angeboten worden sind.

„Der entscheidende Hinweis auf den Täter ist bisher nicht eingegangen“, heißt es seitens der Pressestelle des Polizeipräsidiums Ravensburg. Durch die Veröffentlichung von Bildern des gestohlenen Schmucks (siehe Bildergalerie) erhoffe man sich nun weitere Hinweise aus der Öffentlichkeit. Konkret suchen die Ermittler Zeugen, denen die Schmuckstücke nach der Tat aufgefallen sind oder möglicherweise auch zum Kauf angeboten wurden.

Der Einbrecher hatte am 16. Dezember gegen 1.30 Uhr mit einem Radlader die Scheibe des Juweliergeschäfts in der Wilhelmstraße eingerammt. Danach klaute er vor allem Ketten und Ringe aus der Auslage. Was er dabei wohl nicht wusste: Bei dem Diebesgut handelte es sich hauptsächlich um eher geringwertige Schmuck-Attrappen. Der Täter floh nach Zeugenangaben Richtung Schanzstraße. An der Scheibe aus Sicherheitsglas entstand ein Sachschaden von etwa 50 000 Euro. Den Radlader hatte der Unbekannte vor der Tat laut Polizei mutmaßlich von einer Baustelle gestohlen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 70 10 zu melden.