Noch keine neuen Erkenntnisse gibt es im Fall der zwei Pärchen, die offenbar am Sonntag um 5.20 Uhr vor einer Discothek im Fallenbrunnen von zehn bis 15 Leuten angegriffen worden sind. „Die Befragungen laufen, die Ermittlungen dauern an. Wir suchen nach wie vor Zeugen“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz am Montag auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Der Hintergrund des Angriffs ist demnach ebenso unklar wie die Identität der Angreifer.

Laut Polizeibericht vom Wochenende verließen zwei Männer im Alter von 19 beziehungsweise 34 Jahren mit ihren Freundinnen am Sonntagmorgen die Disco und trafen draußen auf eine Gruppe von zehn bis 15 Leuten, die auf sie losgingen. Die Männer sollen mehrere Schläge abbekommen haben. Der 34-Jährige erlitt eine Platzwunde, nachdem eine Flasche auf seinem Kopf gelandet war, und wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Der 19-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon und wurde vor Ort von einem Arzt versorgt. Die zehn bis 15 Angreifer sollen südländischer Herkunft sein, eine nähere Beschreibung liegt nicht vor, heißt es.