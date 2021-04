Polizei sucht Unfallzeugin

Nach dem schweren Unfall am 16. März am Bahnübergang im Schwanenweg (die SZ berichtete), sucht die Polizei nach einer Zeugin, die, wie die Polizei mitteilt, zum Unfallzeitpunkt direkt hinter dem Lokführerstand saß und den Zusammenstoß mit der Radfahrerin aus dem Zug heraus beobachtet haben soll. Die Frau wird dringend gebeten, sich unter Telefon 0751 / 8035333 mit der Verkehrspolizeiinspektion Ravensburg in Verbindung zu setzen.

Eine 31-jährige Radfahrerin war trotz geschlossener Halbschranke in Richtung Zeppelinstraße in den Gleisbereich eingefahren und wurde von einem Zug, der aus Überlinger Richtung nahte, erfasst. Durch die Kollision zog sich die Frau schwerste Verletzungen zu. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Friedrichshafen, sowie ein Notfallmanager der Deutschen Bahn vor Ort.