Polizei sucht Unfallzeugen

Nachdem am Dienstag gegen 17 Uhr zwei Autos an der Einmündung der Abfahrt der B 31 zur Ravensburger Straße zusammengestoßen sind, sucht die Polizei Friedrichshafen nach Unfallzeugen. Bei stockendem Verkehr und offenbar unklarer Verkehrslage in dem Bereich kollidierten ein von der B 31 kommender Citroen und ein stadteinwärts fahrender Skoda. Während am Skoda auf der gesamten Fahrerseite Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, wird dieser an der Citroen-Front im Polizeibericht auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme schilderten die Beteiligten unterschiedliche Hergänge, weshalb die Polizei nun Unfallzeugen bittet, sich unter Telefon 07541/7010 zu melden.