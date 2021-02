Nachdem sich am Dienstagmittag um kurz nach 12 Uhr in der Dorfwiesenstraße eine Verkehrsunfallflucht ereignet hat, bei dem ein 18-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde, bittet die Polizei um Hinweise. Der junge Mann stand in der Dorfwiesenstraße an der Bushaltestelle, als ein BMW-Fahrer so nah an der Haltestelle vorbeifuhr, dass der 18-Jährige berührt wurde und zu Boden stürzte. Der Fahrer des dunkelblauen 3er-BMW setzte seine Fahrt in Richtung Jettenhauser Straße und dann nach links in Richtung Stadtmitte fort, ohne sich um die Unfallfolge zu kümmern. Der Unfallverursacher wird auf Anfang 20 und kräftig beschrieben. Er hatte einen langen dunklen Vollbart und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Sein Beifahrer wird etwa Mitte 30 und dünn beschrieben. Dieser hatte blonde Haare und einen hellen kurzen Bart.

Die Polizei erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 07541 / 70 10 zu melden.