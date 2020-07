Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich laut Polizeibericht am Mittwochmittag gegen 12.45 Uhr in der Stockerholzstraße ereignet hat. Ein 40-jähriger Autofahrer wollte aus Richtung Schnetzenhauser Straße kommend nach links in eine Einfahrt abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 17-jährigen Motorradlenker. Der Zweiradfahrer prallte in die rechte Fahrzeugseite des Autos, blieb dabei aber glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3500 Euro.