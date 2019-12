Sachschaden von rund 20 000 Euro ist laut Polizeibericht die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 7.30 Uhr in der Grötzelstraße ereignet hat. Während eines Überholvorgangs soll plötzlich eine 47-Jährige Daimler-Benz-Fahrerin ebenfalls zum Überholen angesetzt haben und hierbei den Mercedes-Benz einer 25-Jährigen gestreift haben. Die 47-Jährige stritt einen Überholvorgang ihrerseits ab und gab an, die 25-Jährige habe die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und hätte hierbei ihren Wagen gestreift. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 075 41 / 70 10, zu melden.