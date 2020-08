Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag gegen 9.30 Uhr an der Kreuzung Ekkehard-/Schwabstraße einem Toyotafahrer die Vorfahrt genommen. Die beiden Autos stießen zusammen. Der Verursacher flüchtete. Den Schaden am Toyota schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Beim Auto des Flüchtigen dürfte es sich um einen roten Kleinwagen handeln, der an der rechten Seite beschädigt ist. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.