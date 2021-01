Etwa 1000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hinterlassen, als er in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagabend einen am Fahrbahnrand der Röntgenstraße in Friedrichshafen geparkten weißen Seat Ibiza touchierte. Weil der Unfallverursacher nach dem Unfall wegfuhr, ohne sich um den Streifschaden zu kümmern, ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich telefonisch unter 07541 / 70 10.