Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei, nachdem ein Verkehrsteilnehmer, in der Zeit von Freitagmorgen bis Montagabend, einen in der Straße „Schwarzer Brunnen“ geparkten Renault am Fahrzeugheck beschädigte und wegfuhr. Der Schaden beträgt laut Polizeibericht rund 2500 Euro.

Eine weitere Unfallflucht in Friedrichshafen ereignete sich am Dienstag. Nachdem ein Verkehrsteilnehmer zwischen 7.45 Uhr und 9 Uhr einen in der Werastraße geparkten Mercedes-Benz touchierte und flüchtete, ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf etwa 1000 Euro.