Etwa 1500 Euro Sachschaden entstand durch einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker an einem geparkten Mercedes CLA am Mittwochnachmittag zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Kapellenstraße. Der Mercedes wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Bereich der vorderen Beifahrerseite gestreift.