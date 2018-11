Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es in der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, in der Moltkestraße zu einem Sachschaden von rund 2000 Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker war gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten BMW geprallt und anschließend weiter gefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern.