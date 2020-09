Im Bereich der Kitzenwiese ist am Dienstagabend der Polizeihubschrauber unterwegs gewesen. Grund dafür war die Suche nach einer 77-jährigen Frau, die an dem Abend seit etwa 18.30 Uhr aus einem Pflegeheim vermisst wurde. Da die Frau stark demenzkrank und orientierungslos, aber gut zu Fuß ist, wurde mit mehreren Polizeistreifen nach ihr gesucht. Auch ein Polizeiboot war in die Suche entlang der Uferpromenade miteingebunden. Letztendlich wurde die Frau gegen 22 Uhr im Bereich der alten Feuerwache von Passanten aufgegriffen.