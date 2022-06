Polizei sucht nach Auffahrunfall nach dem Fahrer eines schwarzen Kleinwagens

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 13.50 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße bittet die Polizei um Hinweise zu einem Unfallverursacher. Der unbekannte Autofahrer war einem vorausfahrenden 16 Jahre alten Radfahrer aufgefahren, sodass dieser stürzte. Der etwa 40 bis 50 Jahre alte Mann soll anschließend angehalten und versucht haben, sich um den 16-Jährigen zu kümmern, was aufgrund der Sprachbarriere scheiterte. Offenbar weil der Jugendliche einige Meter weiterfuhr, setze auch der Autofahrer seine Fahrt fort. Der Teenager erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und wurde kurze Zeit später von einem Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der Unfallverursacher war mit einem schwarzen Kleinwagen unterwegs. Er war etwa 1,70 Meter groß, hatte blonde oder graue Haare zu einem Zopf gebunden und trug ein rotes T-Shirt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.