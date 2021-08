Ein Motorradfahrer ist bereits am Samstag, 7. August, auf der Straße Neue Messe ungebremst in eine heruntergelassene Schranke gefahren. Die Schranke riss laut Polizei aus der Verankerung, der Fahrer stürzte. Trotz eines verursachten Sachschadens in Höhe von über 2000 Euro flüchtete der dunkel gekleidete Unfallverursacher. Nun hofft die Polizei auf Hinweise, insbesondere von einem Autofahrer, der dem Gestürzten damals zur Hilfe eilte.