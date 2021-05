Polizei sucht Motorradfahrer

Friedrichshafen/Tettnang (sz) - Die Polizei Friedrichshafen ermittelt aktuell wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, nachdem sich ein Motorradfahrer am Montagabend gegen 18.30 Uhr zwischen Friedrichshafen und Tettnang ein Rennen mit der Polizei geliefert hat.

Den Beamten war dem Polizeibericht zufolge der Zweiradfahrer auf der B 30 Höhe des Flughafens aufgefallen, als er immer wieder hastig an seinem Gashebel drehte und dann schließlich auf dem Hinterrad ein Auto überholte. Auf Anhaltesignale der Streifenwagenbesatzung reagierte er lediglich mit erneutem Beschleunigen. Lochbrücke durchfuhr er bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 50Stundenkilometer mit einem hohen dreistelligen Tempo.

Am Kreisverkehr fuhr er nach rechts in Richtung Tettnang und überholte weitere Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. In Kau bog er dann in die Sängerstraße ab, wo er das Wohngebiet mit waghalsigem Tempo durchfuhr. Dort brach der Sichtkontakt ab. Weil der Motorradfahrer augenscheinlich Spaß an der Verfolgungsjagt hatte, wartete er in der Sputtwinkelstraße, ließ die Streife aufschließen und beschleunigte dann erneut stark, bevor er in Wolfzennen in unbekannte Richtung flüchtete. Die Polizei hat ein nun Ermittlungsverfahren eingeleitet, heißt es im Bericht.