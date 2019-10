Ein unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 13 Uhr und 15 Uhr ein MacBook aus einer Gaststätte in der Charlottenstraße entwendet. Im besagten Zeitraum waren ein Mitarbeiter sowie Kunden in der Gaststätte. Auffallend war eine Person, die sich kurz in dem Lokal aufhielt, aber nichts bestellte. Diese Person ist männlich, etwa 1,90 Meter groß, schmal, trug eine schwarze Cap, eine dunkle Jacke und hatte einen vollständig tättowierten Hals.