Die Polizei Friedrichshafen sucht nach dem Eigentümer eines Fahrrads, das am 21. September am Romanshorner Platzes gefunden wurde und sehr wahrscheinlich zuvor gestohlen worden war. Bei dem Rad handelt es sich um ein blaues Damenfahrrad der Marke Excelsior mit einem braunen Ledersattel und einem Korbgestell im vorderen Bereich. Am Lenker und am Korbgestell sind pinke Plastikblumen angebracht.