Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei gegen den bislang unbekannten Fahrer eines Lastwagens, der am Mittwoch, gegen 19.30 Uhr, in Bettenweiler nach einem Unfall das Weite gesucht hat. Wie die Beamten informieren, war ein 26-jähriger Renaultfahrer in Richtung Batzenweiler unterwegs und musste auf Höhe des Anwesens Bettenweiler 4 eigenen Angaben zufolge dem entgegenkommenden Laster ausweichen, der auf der schmalen Fahrbahn zu schnell unterwegs war. In dessen Folge kam der Renault von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Obstbaum und prallte anschließend gegen eine Steinmauer. Der 26-Jährige wurde hierbei leicht verletzt, am Auto entstand Totalschaden.

Beim Fahrzeug des Unbekannten, der laut Polizeibericht etwa 45 bis 50 Jahre alt ist und krauses Haar hat, soll es sich um einen roten Doppelachser mit Ladepritsche und Kran gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des Lastwagenfahrers geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/7010, in Verbindung zu setzen.