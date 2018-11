Wegen Brandstiftung ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Täter. Am frühen Dienstagmorgen setzte er mehrere Kartons und eine Palette im Bereich der Anlieferung eines Lebensmittelgeschäftes in der Äußeren Ailinger Straße in Brand. Beim Löschen des Feuers wurde ein Mitarbeiter des Geschäftes verletzt. Der Polizei liegt folgende Beschreibung des Täters vor: blaue Jeans, beige Jacke, darüber eine dunkle ärmellose Weste, helle Mütze und Schuhe.