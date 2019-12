Polizei sucht Besitzer eines gestohlenen Fahrrads

Ein Zeuge hat am Samstag gegen 17 Uhr beobachtet, wie ein Mann im Bereich der Friedrichstraße 57 in Friedrichshafen ein nicht verschlossenes Fahrrad bestiegen hat und weggeradelt ist. Wie der Zeuge der Polizei berichtete, benahm sich der Mann verdächtig. Deshalb vermutete er, dass er nicht der Besitzer des Fahrrads sein dürfte. Der mutmaßliche Fahrraddieb wurde laut Polizeibericht wenig später von einer Streife in der Friedrichstraße gesichtet. Nachdem er die Polizisten sah, radelte der zunächst auf dem Fahrrad davon, bevor er es zurückließ und zu Fuß flüchtete.

Nachdem der Tatverdächtige zunächst entkommen konnte, wurde er kurz darauf von Polizeibeamten im Bereich des Bahnhofes festgestellt. Das Fahrrad von einer Streife zum Polizeirevier Friedrichshafen gebracht.