Polizei sucht Autofahrerin

Nachdem ein 26-jähriger Fahrradfahrer am vergangenen Donnerstag, auf dem Radweg entlang der Meersburger Straße in Fischbach gestürzt ist, sucht das Polizeirevier Friedrichshafen nach einer an dem Unfall beteiligten Autofahrerin. Weil die Fahrerin des VW langsam und verbotenerweise auf dem Rad- und Fußweg fuhr, wechselte der Radfahrer auf die Straße und stürzte beim Wiederauffahren auf den Radweg. Ohne die Personalien auszutauschen fuhr die Autofahrerin anschließend davon. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.