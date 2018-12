Ein betrunkener 34-Jähriger hat am Donnerstag gegen 3.45 Uhr bei der Polizei angezeigt, dass er im Kreisverkehr Ehlers-/Mühlöschstraße von einem Auto angefahren worden sei. Er habe sich dadurch am Fuß verletzt. Demnach soll es sich um einen dunklen Renault Kangoo gehandelt haben, welcher in Richtung Ehlersstraße weitergefahren sei. Die Polizei schließt nicht aus, dass der 34-Jährige möglicherweise selbstverschuldet stürzte und der Autofahrer lediglich seine Hilfe anbot.