Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer mit mehr als zwei Promille

Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen ist am Freitag gegen 23.30 Uhr in der Eugen-Bolz-Straße ein E-Scooter-Fahrer aufgefallen, weil er in Schlangenlinien fuhr.

Bei der Kontrolle des 36-jährigen Fahrers stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Der anschließende Atemalkoholtest ergab eine Alkoholkonzentration von mehr als zwei Promille. Der E-Scooter-Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wird bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.