Mit Konsequenzen muss ein 37-jähriger Mann rechnen, der die Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einer Polizeizelle verbringen musste. Eine Streifenwagenbesatzung war dem Polizeibericht zufolge am Nachmittag nach Unterlottenweiler gerufen worden, da der Mann aggressiv gegenüber seiner Freundin auftrat und diese sich zu einer Nachbarin flüchten musste. Den daraufhin ausgesprochenen Platzverweis befolgte der 37-Jährige zwar, doch er wurde später völlig betrunken auf dem Fahrrad angetroffen. Da eine Atemalkoholmessung einen Wert von über zwei Promille ergab, wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutentnahme veranlasst. Am Abend meldete sich seine Freundin erneut bei der Polizei, da ihr Freund wieder zurückgekehrt sei und in der Werkstatt randaliere. Die Polizei nahm ihn daraufhin in Gewahrsam. Auf den Mann kommen nun Anzeigen wegen des Missachtens des Platzverweises und wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.