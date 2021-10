Polizei rettet Frau aus verrauchter Wohnung

In einer Wohnung in der Zeppelinstraße ist in der Nacht auf Dienstag gegen 1.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache eine Matratze in Brand geraten, teilt die Polizei mit. Nachdem in dem Mehrfamilienhaus der Rauchmelder ausgelöst hatte, wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei verständigt. Zwei als erste am Einsatzort eintreffende Polizeibeamte retteten die 36-jährige Wohnungsinhaberin aus der verrauchten Wohnung und löschten mittels eines Feuerlöschers die Matratze ab.

Die Feuerwehr entfernte die Unterlage schließlich aus dem Haus und belüftete die Wohnung. Die Frau sowie einer der Beamten zogen sich nach bisherigen Erkenntnissen eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurden nach Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Während der Polizeibeamte dieses nach kurzer Untersuchung wieder verlassen konnte, wurde die 36-Jährige vorsorglich zur weiteren Beobachtung stationär aufgenommen. Augenscheinlich wurde bei dem Feuer lediglich die Matratze beschädigt. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.