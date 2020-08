Ein 38-jähriger Mann hat am Mittwoch am Hohenstaufenplatz in seiner Wohnung laut Musik gehört. Die von Anwohnern verständigte Polizei traf den Mann auf seiner Terrasse an, wo er vermutlich einen Holzstuhl zerschlagen hatte. Der Mann stand offenbar und Alkohol- und Medikamenteneinfluss. Er wurde in eine Fachklinik gebracht.