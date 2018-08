Beamte des Polizeireviers haben in der Nacht zu Dienstag gegen 2.10 Uhr einen 20-Jährigen in Gewahrsam genommen. Der junge Mann war zuvor mit seinem Begleiter Zeugen am Bahnhofsplatz aufgefallen, als sie dort randalierten und Gegenstände umstießen. Während sich der Begleiter des 20-Jährigen friedlich verhielt, reagierte dieser äußerst aggressiv, als die Polizei eintraf. Trotz mehrfacher Aufforderung durch die Beamten wollte er nicht den Bahnhofsplatz verlassen und schrie stattdessen laut herum. Da weitere Störungen des 20-Jährigen nicht ausgeschlossen werden konnten, nahmen ihn die Polizisten mit zum Polizeirevier, wo er den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle verbrachte.