Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam – und entdeckt bei ihm gestohlene Uhr

Ein 24-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in einer Disko in Friedrichshafen randaliert. Während er in Polizeigewahrsam war, wurde eine Uhr als gestohlen gemeldet, die der junge Mann bei sich trug.

Die Polizei berichtet, dass der 24-Jährige in der Nacht auf Sonntag in einer Diskothek in Friedrichshafen negativ aufgefallen war. Gegenüber der hinzugerufenen Polizei sei er uneinsichtig und aggressiv aufgetreten, weshalb die Einsatzkräfte ihn des Ortes verwiesen. Dem kam der deutlich alkoholisierte Mann offenbar zunächst nach.

Bekannter meldet Uhr als gestohlen

Weil er sich jedoch kurze Zeit später erneut vor der Diskothek aufhielt und Unfrieden stiftete, musste er die restliche Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen, heißt es im Bericht weiter.

Bei sich trug er demnach eine Uhr einer bekannten Luxusmarke im Wert von mehreren tausend Euro, die während seines unfreiwilligen Aufenthalts bei der Polizei von seinem Bekannten als gestohlen gemeldet wurde. Die Polizisten stellten das Diebesgut sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 24-Jährigen ein.