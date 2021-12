Polizei nimmt Randalierer fest

Mit strafrechtlichen Folgen muss laut Polizeibericht ein 39-jähriger Mann rechnen, der am Mittwochmorgen in der Katharinenstraße randaliert hat. Er warf zunächst mehrere Scheiben einer Gaststätte ein und schlug in deren Außenbereich im Anschluss mehrere Glastische mit einem Hammer ein. Von einem Zeugen angesprochen, ergriff der Mann die Flucht in Richtung Innenstadt und konnte kurze Zeit später von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem 39-Jährigen über 3,4 Promille. Hintergrund der Tat dürften nach einschätzung der Polizei Streitigkeiten zwischen dem Mann und dem Besitzer der Bar gewesen sein. Auf den Randalierer kommt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zu.