Polizei nimmt jungen Mann in Gewahrsam

Ein 23-Jähriger hat sich am Mittwoch gegen 2.30 Uhr nicht an einen ausgesprochenen Ploatzverweis gehalten. Daher musste er den Rest der Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Friedrichshafen verbringen. Laut Polizeibericht war der junge Mann bereits kurz zuvor mit drei weiteren Personen im Alter von 20 bis 26 Jahren im Paul-Gerhard-Weg aufgefallen, da diese dort in Streit geraten waren. Weil sich der 23-Jährige trotz mehrfacher Aufforderung weigerte, die Örtlichkeit zu verlassen und mit weiteren Störungen zu rechnen war, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Neben den Übernachtungskosten und einem Bußgeld wegen des missachteten Platzverweises kommt auf ihn, wie auch auf die drei weiteren Beteiligten, eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die derzeit gültige Corona-Verordnung zu, da alle vier aus verschiedenen Haushalten stammen.