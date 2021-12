Polizei nimmt in Eugen-Bolz-Straße Graffiti-Sprüher fest

Ein 18-jähriger Mann hat laut Polizeibericht am Sonntagabend im Stadtgebiet von Friedrichshafen mehrere Graffitis an Wände gesprüht. Nun kommt auf den jungen Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu.

Zeugen hatten die Polizei auf die Spur des Verdächtigen gebracht, der eine goldfarbene Schmiererei an einer Hauswand in der Eugen-Bolz-Straße sowie einem Verkehrszeichen am Romanshorner Platz hinterließ. Die Beamten stießen im Stadtgebiet auf den 18-Jährigen und stellten ihn nach einem gescheitertem Fluchtversuch. Aufgrund von Farbantragungen an den Händen und einer bei ihm gefundenen Stofftasche mit Farbdosen nahmen die Polizisten den 18-Jährigen vorläufig fest. Gegen die Festnahme wehrte der junge Mann sich mit aller Kraft und verletzte dabei zwei Beamte leicht.