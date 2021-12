Polizei nimmt Einbrecherin fest

In einem Einkaufszentrum in der Äußeren Ailinger Straße in Friedrichshafen ging am Samstag gegen 19 Uhr ein Einbruchsalarm los. Mehrere Streifen der Polizei fuhren zu der Örtlichkeit und stellten an einem Friseurgeschäft eine offenstehende Türe fest. Im Laden nahmen sie eine 59-jährige, sich versteckende Frau auf frischer Tat vorläufig fest. Nach bisherigen Ermittlungen hatte sich die Frau unberechtigt Zutritt zu dem Geschäft verschafft. Was sie dort genau suchte ist Gegenstand der andauernden polizeilichen Ermittlungen.