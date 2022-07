Polizei nimmt 41-Jährigen fest

Die Häfler Kriminalpolizei ermittelt derzeit gegen einen 41-jährigen Mann wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls. Der Mann soll am Dienstag gegen 19 Uhr in einem Warengeschäft in der Seestraße einen Geldbeutel aus der Auslage a genommen und den Verkaufsraum verlassen haben, ohne zu bezahlen, heißt es im Polizeibericht. Den 40 Jahre alte Ladeninhaber, der den Diebstahl erkannte und die Verfolgung aufnahm, stieß er wuchtig zur Seite, verletzte ihn dabei und drohte ihm verbal.

Im Rahmen einer Fahndung wurde der 41-Jährige angetroffen und widerstandslos festgenommen.