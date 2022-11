Polizei muss bei Pärchen-Streit in Bar anrücken

Vollkommen ich Rage geraten ist ein betrunkenes Paar am Montagabend in einer Bar in der Riedleparkstraße. Die 29-Jährige und ihr 42 Jahre alter Partner hatten das Lokal trotz bestehendem Hausverbot betreten und gerieten kurz darauf untereinander in Streit, berichtet die Polizei.

Bei einer handfesten Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Mann seine Begleiterin schlug, fielen zudem durchweg beleidigende Äußerungen in Richtung der weiteren Besucher der Bar. Da die beiden auf die Aufforderung, das Lokal zu verlassen, zunehmend aggressiver wurden, musste die Polizei einschreiten. Aufgebracht und uneinsichtig zog das Paar letztlich von dannen. Das Duo muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.