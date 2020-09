Polizei kontrolliert Radler an der Uferpromenade

In den Sommermonaten gilt an der Häfler Uferpromenade zwischen Gondelhafen und Yachtclub: Fahrradfahren verboten. In dem vielfrequentierten Bereich kann es laut Stadtverwaltung leicht zu Unfällen kommen. Weil sich manche nicht an das Verbot halten, haben Polizei und Gemeindevollzugsdienst der Stadt Friedrichshafen am Donnerstag zwischen 14 und 16 Uhr an beiden Enden der Uferpromenade kontrolliert.

Während sich die meisten an das Fahrverbot gehalten und ihr Fahrrad geschoben haben, gab es einige Uneinsichtige und auch alte Bekannte, die radelnd am Ufer unterwegs waren, teilt die Stadt mit. Insgesamt wurden 29 Fahrradfahrer sowie ein Auto angehalten, das unberechtigt in die Uferpromenade abgebogen ist. Die betroffenen Radfahrer müssen ein Bußgeld in Höhe von 15 Euro bezahlen.