Polizisten werden am Osterwochenende vom Zeppelin aus kontrollieren, ob die Corona-Verordnungen in der Region Bodensee-Oberschwaben eingehalten werden. Darüber informierte das Polizeipräsidium Ravensburg am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Bei den Flügen im Zeppelin NT der Deutschen Zeppelin-Reederei steht die Bodenseeregion im Fokus – aus einem ganz bestimmten Grund.

Auf die Idee, den Zeppelin auch für Kontrollen zu nutzen, kam die Polizei durch bisherige „Corona-Einsätze“ der Flugmaschine. Auf Initiative der Stadt Friedrichshafen war der Zeppelin NT mit der Aufschrift „#allefüralle“ bereits am vergangenen Wochenende in der Region unterwegs, um die Menschen daran zu erinnern, trotz der frühlingshaften Temperaturen weiterhin zu Hause zu bleiben (die SZ berichtete).

Damit solle zudem ein Zeichen der Zuversicht und des Zusammenhalts an die Bevölkerung gesendet werden, hieß es dazu in einer Mitteilung der Reederei.

In den Verwaltungsstäben der Polizei kam man schließlich auf den Gedanken, die Flüge mit dem Zeppelin NT auch für eigene Zwecke zu nutzen. Der Zeppelin wird von Karfreitag bis Ostermontag im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg unterwegs sein, während sich Beamte von oben einen Überblick darüber verschaffen, ob die Corona-Verordnung eingehalten wird.

Funkkontakt mit Polizeikollegen am Boden

Geplant sei ein Flug pro Tag, die Dauer hinge von der Witterung ab, sagt Polizeisprecher Markus Sauter auf SZ-Anfrage. Pro Flug seien maximal sechs Beamte an Bord. Auf die Einhaltung der Abstandsregeln werde selbstverständlich geachtet.

Der Zeppelin NT der Deutschen Zeppelin-Reederei ist derzeit vermehrt im „Corona-Einsatz“. (Foto: Michael Häfner/Deutsche Zeppelin-Reederei)

Die Beamten in der Luft stünden dabei in Funkkontakt mit Streifenwagenbesatzungen am Boden, die im Falle einer Entdeckung die jeweilige Situation konkret überprüfen und, falls nötig, auch weitere Maßnahmen ergreifen könnten. „Der Zeppelin dient nur zur Beobachtung“, betont Sauter. Daher würden auch keine Videoaufnahmen angefertigt.

Laut Polizeipräsident Uwe Stürmer können bei einem Überflug mit dem Zeppelin NT aufgrund von Flughöhe und -geschwindigkeit sehr genau Menschengruppierungen im öffentlichen Raum erkannt werden, die sonst durch Streifenwagenbesatzungen schwer zu entdecken seien.

Dazu zählen laut Polizeisprecher Sauter besonders Orte in Ufernähe. Deshalb stehe die Bodenseeregion natürlich im Vordergrund bei den Kontrollen aus der Luft.

Polizeichef bedankt sich für Disziplin der Bevölkerung

Finanziell beteilige sich die Polizei nicht an den Zeppelinflügen. Diese würden, so der Polizeisprecher auf Nachfrage, auch ohne die Beamten durchgeführt – die Polizei nutze lediglich das vorhandene Angebot mit.

Polizeichef Stürmer nutzte die Gelegenheit, um sich bei der Bevölkerung für die bisherige Disziplin, die Akzeptanz und das Verständnis für die Vorgaben zu bedanken. Nach wie vor halte sich der Großteil daran, die Uneinsichtigen müssten eben durch Anzeigen und entsprechende Bußgelder „überzeugt“ werden.

„Wir freuen uns, einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten zu können, indem wir die wichtige Arbeit der Polizei unterstützen“, wird der Geschäftsführer der Deutschen Zeppelin-Reederei GmbH, Eckhard Breuer, in der Mitteilung zitiert. Der Zeppelin NT sei perfekt für derartige Missionen geeignet – er fliege sehr leise und mit geringen Abgasemissionen.

Dieser geräuscharme Flug war schon bei einem früheren Einsatz gefragt: 2005 kam der Zeppelin NT beim Weltjugendtag und Papstbesuch für die Verkehrsüberwachung der Kölner Polizei zum Einsatz.

Die Reederei selbst war am Mittwoch leider weder telefonisch noch per E-Mail für eine Stellungnahme zu erreichen.