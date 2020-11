Bei einer Verkehrskontrolle in der Meistershofener Straße haben Polizeibeamte am Dienstagnachmittag zahlreiche Verwarnungen ausgesprochen. Neben zehn Autofahrern, die verbotswidrig ihr Handy benutzten, wurden sechs Fahrer wegen des nicht angelegten Sicherheitsgurts und ein Fahrer wegen der nicht mehr gültigen Betriebserlaubnis seines Wagens beanstandet, berichtet die Polizei. Auch Fahrradfahrern galt das Augenmerk der Polizisten. Insgesamt 14 Zweiradfahrer mussten wegen Mängeln am Rad oder falschem Verhalten verwarnt werden.