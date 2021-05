Polizei kontrolliert an beliebten Motorradstrecken

Das Wetter wird besser und wärmer, und damit einhergehend machen auch die Motorradfahrer ihre Maschinen wieder startklar und sind zunehmend auf den Straßen der Region unterwegs. Die Polizei wird daher demnächst an beliebten Motorradstrecken Kontrollen durchführen und bittet um gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr.

Neben der Überwachung der gefahrenen Geschwindigkeiten nehmen geschulte Polizeibeamte die Zweiräder unter die Lupe, um den technischen Zustand der Bikes zu überprüfen. Auch die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben der jeweils aktuellen Corona-Verordnung wird kontrolliert.

Die Unfallzahlen des Vorjahres zeichneten laut Polizei erneut ein klares Bild. Im Bereich des Polizeipräsidiums Ravensburg waren 2020 insgesamt 351 Motorradunfälle zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr stieg diese Gesamtzahl damit um mehr als sieben Prozent spürbar an. Auch die Zahl der Motorradunfälle mit Personenschaden nahm im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu. Neun Motorradfahrer verunglückten tödlich, was zwar ein minimaler Rückgang zum Jahr 2019 darstellt, diese Zahl liegt jedoch um die Hälfte höher als der Jahresdurchschnitt der Jahre 2015 bis 2019. Von den 351 Motorradunfällen im Präsidiumsbereich wurden 193 jeweils durch die Motorradfahrer selbst verursacht, was etwa 55 Prozent entspricht. Bei fünf der neun tödlichen Unfälle war jeweils der Motorradfahrer der Unfallverursacher: Bei drei dieser Unfälle lag die Ursache in einer der Örtlichkeit nicht angepassten Geschwindigkeit, ein Unfall resultierte aus einem Fehler beim Überholen und bei einem Weiteren erkannte der Zweiradfahrer ein vor dem Abbiegen wartendes Auto zu spät, überbremste und kam zu Fall.