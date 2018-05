Polizei kündigt Kontrollen zur Tuning World an

Stadt, Landkreis und Polizei haben sich auf die Tuning World vorbereitet. Die Messe, die die meisten Fahrzeuge in die Stadt bringen wird, weil die die Hauptdarsteller der Show sind, beginnt am Donnerstag.

„Grundsätzlich versuchen wir, die Hauptverkehrsstraßen zu Messezeiten von größeren Baumaßnahmen freizuhalten“, schreibt die Sprecherin der Stadt Friedrichshafen, Monika Blank. Auch der Landkreis hat vorgebaut: „Wir machen extra die große B 31-Baustelle über das lange Wochenende für beide Fahrtrichtungen auf, um den Preis, dass diese Zeit hinten bis zur vollständigen Fertigstellung draufgeschlagen werden muss“, sagt Robert Schwarz, Sprecher des Landratsamtes.

Und Klaus Wellmann, Geschäftsführer Messe Friedrichshafen sagt: „Wir sind auf den großen Ansturm der Besucher zur Tuning World Bodensee sehr gut vorbereitet und freuen uns, wenn sich die Tuningszene am Bodensee in großer Zahl trifft und von unserem umfassenden Angebot begeistert ist.“

Warnung vor dem Navi

So weit so gut. Da spielt noch die Polizei eine wichtige Rolle. Sie rät in erster Linie den Autofahrern, sich an die Beschilderungen zu halten und möglichst die Park&Ride-Parkplätze anzufahren. Wer nach Navi fährt, landet unter Umständen nur mit großen Problemen am Ziel. Die Kontrollen der Polizei gehören noch nicht der Vergangenheit an, sie sind aber auch nicht so intensiv, wie das vor Jahren schon mal war.

Und das hat Gründe: „Die Tuner achten mittlerweile die Vorschriften. Das war früher nicht so“, sagt Polizei-Hauptkommissar Markus Beckesch. Es wird kontrolliert, vor allem in den Abend und Nachtstunden. Dabei sollen vornehmlich Geschwindigkeiten überwacht werden, aber auch Sicherheitsbestimmungen. Die Geschwindigkeit überwachen vielfach auch mobile Teams.