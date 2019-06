Polizei im Süden ist jetzt mit Bodycams ausgerüstet

Jetzt sind auch die Polizeireviere im tiefen Süden des Landes mit Bodycams ausgestattet. Gestern stellte der Leiter des Polizeireviers Konstanz, Polizeidirektor Andreas Breuning, im Polizeipräsidium der Konzilstadt die künftige Standardausstattung der Polizeistreifen auch in den Landkreisen Konstanz, Ravensburg, Sigmaringen und Bodensee vor. Mithilfe der Kameras soll der zunehmenden Gewalt und Respektlosigkeit gegenüber der Polizei entgegengewirkt werden.

In den vergangenen Wochen wurden 88 dieser Schulterkameras der Firma Axon an die Streifendienste im Präsidiumsbereich ausgeliefert. Damit ist der tiefe Süden des Landes als letzte Region des Landes mit Bodycams ausgestattet. Bereits im Februar hatte Innenminister Thomas Strobl (CDU) die nunmehrige Standardausstattung der Polizeistreifen im Land in Stuttgart der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Polizeirevier Sigmaringen war von ihm im März als erste Dienststelle des Polizeipräsidiums Konstanz mit dem neuen Einsatzmittel versorgt worden, als Strobl die Landeserstaufnahmestelle besucht hat und der dortigen neuen Polizeiwache das Kamerasystem persönlich überbrachte.

Im Beisein des Leiters Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Markus Sauter, betonte Andreas Breuning, mindestens eine Bodycam wird ab sofort in jedem Streifenwagen mitgeführt. Vorrangiges Ziel dieses an der Dienstkleidung getragenen Einsatzmittels ist ein weiterer Baustein zur Reduzierung der seit Jahren steigenden Zahl von Gewaltdelikten und Respektlosigkeiten gegenüber Polizeibeamten. „Da nicht nur landesweit, sondern auch im Präsidiumsbereich die Fallzahlen vergangenes Jahr erneut zugenommen haben (um 49 auf 457 Straftaten), begrüßen wir es sehr, dass uns nun die Kameras zur Verfügung stehen, um diesem Trend Einhalt zu gebieten“, so Breuning.

Mehrwöchige praktische Anwendererprobungen bei den Polizeipräsidien Freiburg, Mannheim und Stuttgart bestätigten die erhofften positiven Auswirkungen. In 70 Prozent aller Fälle habe sich schon im Vorfeld einer dauerhaften Aufzeichnung eine deeskalierende Wirkung auf kognitiv und emotional steuerungsfähige Personen erzielen lassen, betonte der Polizeidirektor. Über diesen präventiven Charakter hinaus können die durch die Bodycams aufgezeichneten Daten auch zur Verfolgung von Straftaten vor Gericht oder Ordnungswidrigkeiten erhebliche Bedeutung zukommen. Alle Daten werden protokolliert und können nicht gelöscht (manipuliert) werden, um etwa Vorgänge zu vertuschen oder im Nachhinein anders darzustellen. Bodycam-Aufnahmen in privaten Wohnbereichen, in Geschäftsräumen oder bei Versammlungen sind nicht gestattet.

Gewalt nimmt weiter zu

Gewalt gegen Polizeibeamte bewegt sich in Baden-Württemberg seit Jahren auf einem hohen Niveau. Im Jahr 2016 gab es mit 4394 strafbaren Handlungen ein Fünfjahreshoch, 2017 war ein leichter Rückgang (4330 Fälle) festzustellen und 2018 gab es einen erneuten Anstieg der Fallzahlen auf 4767 Fälle. Im Polizeipräsidium Konstanz stiegen die strafbaren Handlungen gegen Polizeibeamte insgesamt von 408 in 2017 auf 457 in 2018. Allein im Landkreis Konstanz gab es einen Anstieg von 161 in 2017 auf 186 in 2018. Im Bodenseekreis wurde ein leichter Rückgang von 77 auf 73 registriert, im Kreis Ravensburg ein Anstieg von 120 auf 139 und im Landkreis Sigmaringen von 50 auf 59.

Insgesamt wurde die Polizei in Baden-Württemberg mit 1350 Bodycams ausgerüstet. Nach Angaben der mit den Kameras bereits arbeitenden Beamten zeichnen sich die Bodycams durch eine sehr gute Aufnahmequalität sowie eine einfache Bedienbarkeit aus. Außerdem erwiesen sie sich durch ihre kompakte und robuste Bauweise für den täglichen Einsatz auch bei widrigen Bedingungen als bestens geeignet.