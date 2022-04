Polizei hat zwei Versionen eines Unfalls, welche stimmt?

Widersprüchliche Angaben machten die jeweiligen Unfallbeteiligten nach einem Auffahrunfall auf dem Messeparkplatz P7 im Trautenmühlweg in Friedrichshafen am Freitag etwa gegen 17.08 Uhr. Ein 39-jähriger KIA-Fahrer gab an, dass die hinter ihm fahrende 29-jährige BMW-Fahrerin, ihm hinten aufgefahren sei. Die BMW-Fahrerin gab wiederum an, dass der KIA-Fahrer den Rückwärtsgang eingelegt hat und ihr an das Auto fuhr. Zeugen, die gegebenenfalls den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 701 31 04 zu melden.