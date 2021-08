Polizei hat den richtigen Riecher

Die Polizei hat am Sonntagabend in Kluftern einen 43-jährigen Autofahrer kontrolliert. Da der Mann seinen Führerschein nicht mit sich führte, musste er die Polizeibeamten bis zu seiner Anschrift begleiten. Im Streifenwagen wurden die Ermittler auf deutlichen Marihuana-Geruch aufmerksam, heißt es im Polizeibericht. Da der Mann den Konsum am Abend einräumte und auch ein Drogenvortest positiv reagierte, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik. Dem 43-Jährigen droht nun eine Anzeige wegen Besitzes illegaler Betäubungsmittel und wegen Fahrens unter der Wirkung berauschender Substanzen.