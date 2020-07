Ohne sich um den von ihm verursachten Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, hat sich am Mittwochmittag gegen 12 Uhr ein 68-jähriger Autofahrer unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Mann hatte zuvor auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Gutenbergstraße einen geparkten Wagen gerammt und war davongefahren, so die Polizei.

Zeugenaussagen zufolge hielt er dann einige Hundert Meter weiter kurz an, um sein Fahrzeug bezüglich eines möglichen Schadens in Augenschein zu nehmen, sodass feststehen dürfte, dass der 68-Jährige den Unfall bemerkt hat. Da das Kennzeichen des Verursachers bekannt war, konnte dieser etwa zwei Stunden später von der Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Hierbei stellten die Beamten bei ihm Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest und veranlassten daraufhin die ärztliche Entnahme zweier Blutproben. Ob der 68-Jährige, wie von ihm angegeben, den Alkohol erst nach dem Unfall zu sich nahm, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Möglicherweise kommt zu der Anzeige wegen Unfallflucht dann auch noch Trunkenheit im Straßenverkehr hinzu.