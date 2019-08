Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz des Bodensee-Centers gekommen. Ein Zeuge entdeckte in einem geparkten Auto einen Mann, der eine Schusswaffe dabei hatte und rief die Polizei. Daraufhin rückten mehrere Streifenwagenbesatzungen aus, die den besagten Mann ohne Gegenwehr zunächst vorläufig festnahmen. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole, für die der 18-Jährige auch eine entsprechende Erlaubnis, einen so genannten „kleinen Waffenschein“, vorweisen konnte. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann daraufhin wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Waffe wurde zunächst sichergestellt. Ob durch das Verhalten des 18-Jährigen Rechtsvorschriften verletzt wurden, wird noch ermittelt.