Polizei findet entsorgte Schlange

Nachdem der Polizei am Mittwochabend eine etwa 30 Zentimeter lange Schlange in der Unteren Mühlbachstraße in Friedrichshafen bei der Zufahrt Heiseloch gemeldet wurde, ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben.

Die Beamten stellten fest, dass das offenbar tote Reptil in einem augenscheinlich selbstgebauten Terrarium ausgesetzt worden war. Aktuell ist nicht bekannt, ob die Schlange aufgrund der kalten Temperaturen am Ablegeort verstorben ist oder ob das Tier bereits tot entsorgt wurde.

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07541 /70 10 zu melden.