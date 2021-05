Ein Unbekannter hat sich laut Polizeibericht am frühen Mittwochmorgen gewaltsam Zutritt zu einer Schule im Zeisigweg verschafft. Der Täter hebelte mehrere Türen auf und richtete dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro an. Ob etwas entwendet wurde, ist zum aktuellen Stand der Ermittlungen noch nicht bekannt.