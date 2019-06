Ein 20-Jähriger am Dienstag gegen 14.15 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft am Buchhornplatz etwas gestohlen. Als er das Geschäft verlassen wollte, löste die elektronische Warensicherung Alarm aus, wie die Polizei mitteilt. Der 20-Jährige ergriff daraufhin die Flucht und wurde durch einen Zeugen verfolgt.

Der Mann konnte schließlich von der Polizei in der Löwentaler Straße auf einem Firmengelände vorläufig festgenommen werden. Zuvor hatte der Mann dem verfolgenden Zeugen noch zu verstehen gegeben, dass er ein Messer dabei habe, dies bestätigte sich bei der anschließenden Durchsuchung jedoch nicht. Dafür trug der mutmaßliche Dieb diverse entwendete Kleidungsstücke am Körper unter seiner Oberbekleidung. Wie sich weiter herausstellte, ist der 20-Jährige wegen vorausgegangener Diebstahls- und Körperverletzungsdelikte zur Fahndung ausgeschrieben. Er wurde schließlich in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.