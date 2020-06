Ein 29-Jähriger hat am Donnerstagabend in der Bodenseestraße in Friedrichshafen sein Auto mutmaßlich unter dem Drogeneinfluss gefahren, so die Polizei. Nachdem die Polizisten bei einer Verkehrskontrolle Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung feststellen, führten sie einen Test durch. Da dieser positiv auf Cannabis reagierte, veranlassten sie in einer Klinik die Entnahme einer Blutprobe. Den Betroffenen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt.