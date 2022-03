Polizei erwischt 29 Gurtmuffel

An mehreren Örtlichkeiten im Häfler Stadtgebiet haben Polizisten des Polizeireviers Friedrichshafen am Donnerstagnachmittag insgesamt 29 Verkehrsteilnehmer erwischt, die den Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt hatten. Sie müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Ein 39-Jähriger, der ebenfalls von den Beamten kontrolliert wurde, war außerdem alkoholisiert unterwegs. Der Atemalkoholtest ergab, dass der Autofahrer über dem Grenzwert von 0,5 Promille lag. Er musste sein Auto stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten, Auf den Mann kommt laut Polizei nach Auswertung der Blutprobe wohl ein erhebliches Bußgeld sowie ein Fahrverbot zu.